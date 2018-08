Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Sanofi nach Zahlen von 60 auf 65 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das zweite Quartal des Pharmakonzerns sei gemischt ausgefallen, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er habe aber nur minimale Änderungen vorgenommen. Das Kursziel habe er angehoben, da er das Bewertungsmodell weiter in die Zukunft verschoben habe./ck/bek Datum der Analyse: 01.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0101 2018-08-01/13:21

ISIN: FR0000120578