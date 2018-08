Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Procter & Gamble nach Zahlen von 80 auf 88 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Versprechen steigender Preise durch den Konsumgüterriesen habe den Aktienkurs angetrieben, schrieb Analystin Andrea Teixeira in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings verhielten sich Konsumenten in den entwickelten Märkten preisbewusst, vor allem bei Papierprodukten. Sie könnten folglich negativ auf höhere Listenpreise reagieren./bek/jha/ Datum der Analyse: 01.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0117 2018-08-01/14:17

ISIN: US7427181091