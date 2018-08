Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Osram nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des Beleuchtungskonzerns sei weniger stark zurückgegangen als befürchtet, schrieb Analyst Peter Olofsen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Umsatz habe im Rahmen der Erwartungen gelegen. Die Fundamentaldaten hätten sich nicht so weit verschlechtert wie der Kursrückgang seit Jahresbeginn nahelege./la/edh Datum der Analyse: 01.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0121 2018-08-01/14:22

ISIN: DE000LED4000