Handelsstreit? Importzölle? Exportzölle? War da irgendwas? Nein! Bei Apple läuft es derzeit wieder wie geschmiert. Besser noch: Apple ist offenbar nicht mehr ganz so abhängig von seiner Smartphone-Sparte. Während man also bei Apple fast schon von "business as usual" sprechen kann, warten Anleger gespannt auf heute Abend. Dann wird sich Tesla in die Bücher schauen lassen. Die jüngsten Nachrichten beim Elektorautobauer waren nicht zuletzt immer besonders positiv ... Eine Einschätzung von Thore Ludwig, Abteilungsleiter Treasury, bei Börse Stuttgart TV.