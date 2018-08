Osnabrück (ots) - CDU warnt vor Fake News als realer Gefahr für die Europawahl



EU-Politiker Caspary: "Gesellschaft hat noch kein Gefühl dafür, was wichtig ist und was künstlich aufgebauscht wird"



Osnabrück. Vor dem Hintergrund neuer Manipulationsversuche mit Fake-Accounts bei Facebook, sehen die Christdemokraten im Europaparlament eine Bedrohung für die anstehenden Europawahlen. "Für die Europawahl 2019 sind Fake News eine große Herausforderung und eine reale Gefahr", sagte der Vorsitzende der CDU/CSU-Gruppe im Europäischen Parlament, Daniel Caspary, im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Donnerstag). Das habe auch Konsequenzen für den Wahlkampf. "Für uns Abgeordnete bedeutet das noch mehr als vorher präsent zu sein, den Bürgerinnen und Bürgern Zusammenhänge transparent nahe zu bringen und Fake News klar als solche zu benennen", sagte der CDU-Politiker.



"Eine Herausforderung für uns alle als Bürger und Wähler ist es, vorschnelle Behauptungen und vermeintliche Fakten aus sozialen Medien nicht gleich für bare Münze zu nehmen, sondern anhand verlässlicher Quellen zu prüfen", sagte Caspary. Durch eine zunehmende Informationsblasenbildung in den sozialen Medien, sagte Caspary der NOZ weiter, "nehmen viele Bürgerinnen und Bürger Realitäten nur teilweise wahr, und wir haben als Gesellschaft noch kein Gefühl dafür entwickelt, was wichtig ist und auch wirklich zutrifft und was lediglich künstlich aufgebauscht wird."



OTS: Neue Osnabrücker Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/58964 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_58964.rss2



Pressekontakt: Neue Osnabrücker Zeitung Redaktion Telefon: +49(0)541/310 207