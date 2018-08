Hier geht's zum Video

Der Trading-Tipp des Tages ist heute Airbus. Die NordLB hat ihr Kursziel für den Flugzeughersteller von 93 auf 110 Euro angehoben. Die Einstufung hat man auf "Halten" belassen. Zu einem treiben die Modelle A320neo und A350 die Ergebnisse an, so die NordLB. Zum anderen zeigen die Aufträge aus der Airline-Branche wieder mehr Dynamik. Maximilian Völkl vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.