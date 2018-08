FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen geht angesichts der Belastungen aus dem neuen Abgastest WLTP aktuell eher nicht davon aus, dieses Jahr das obere Ende des Renditeausblicks zu erreichen. Insgesamt würden die Kosten für die vielen Zertifizierungen bei dem DAX-Konzern 2018 bei über 1 Milliarde Euro liegen, erklärte Finanzvorstand Frank Witter während der Analystenkonferenz. VW hatte am Mittwoch bei Vorlage der Halbjahreszahlen den Ausblick 2018 bestätigt, wonach die bereinigte operative Marge dieses Jahr zwischen 6,5 und 7,5 Prozent liegen soll.

Im kommenden Jahr dürfte es erneut Belastungen aus den neuen Abgastests geben, die dann aber wohl unter denen des Vorjahres liegen, so Witter.

VW-CEO Herbert Diess kündigte während der gleichen Konferenz an, dass er in der künftigen Volumengruppe, die aus der Kernmarke VW, Skoda und Seat bestehen wird, weiteres Synergiepotenzial sehe, etwa in der Produktion oder dem Einkauf. Beim Zukunftspakt, mit dem die Kernmarke weiter wettbewerbsfähig gemacht werden soll, sei VW im Plan. Diess sagte aber auch, dass man nach weiteren Synergiepotenzialen suchen werde.

