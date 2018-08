Die Credit Suisse hat Safran nach einer Vereinbarung zwischen dem Airline-Dachverband IATA und dem amerikanisch-französischen Triebwerkshersteller CFM zur Instandhaltung bestimmter Triebwerke auf "Underperform" belassen. Das Kursziel beträgt weiterhin 73 Euro. Dadurch entstehe mehr Wettbewerb, was für Preisdruck sorgen dürfte, schrieb Analyst Olivier Brochet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für den Flugzeugbauer und Rüstungskonzern Safran könnte der Druck auf die Umsätze und auch die Margen zunehmen./ck/la Datum der Analyse: 01.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0160 2018-08-01/17:48

ISIN: FR0000073272