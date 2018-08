Der Elektrokonzern Siemens stellt sich grundlegend neu auf. Das Unternehmen will Sparten zusammenlegen und sich künftig auf drei operative Bereiche konzentrieren, teilte Siemens am Mittwochabend in München mit. Den einzelnen Geschäften soll deutlich mehr unternehmerische Freiheit unter der Marke Siemens gegeben werden.

In den drei Sparten sollen die bisherigen Bereiche Gebäudetechnik, Energiemangement, das Kraftwerksgeschäft, große Teile des Bereichs Prozessindustrie und Antriebe sowie die Digitale Frabrik aufgehen. Die neue Struktur gelte ab 1. Oktober. Dabei seien Investitionen in neue Wachstumsgebiete, wie etwa in das Internet der Dinge, dezentrales Energiemanagement oder infrastrukturelle Elektromobilität vorgesehen.

Ausgebaut werde auch die industrielle Digitalisierung. Damit sollen mittelfristig die jährliche Wachstumsrate des Umsatzes und die Gewinnmarge des Industriellen Geschäfts um jeweils zwei Prozentpunkte steigen. Das Ergebnis je Aktie soll mittelfristig stärker wachsen als der Umsatz.

Es ist der nächste Schritt in der Weiterentwicklung von Siemens. Der Konzern hat in den vergangenen eineinhalb Jahren mit der Windenergie, der Medizintechnik sowie dem Bahngeschäft drei Bereiche ausgegliedert beziehungsweise die Abspaltung auf den Weg gebracht. Die Geschäfte sollen so unabhängiger von der Zentrale agieren und sich schneller auf neue Gegebenheiten einstellen können./nas/tos

