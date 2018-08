Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

ADP: US-Privatwirtschaft schafft im Juli 219.000 Stellen

Die US-Unternehmen haben im Juli ihren Personalbestand stärker aufgestockt als erwartet. Wie der Arbeitsmarkt-Dienstleister Automatic Data Processing Inc (ADP) berichtete, entstanden gegenüber dem Vormonat 219.000 Stellen. Analysten hatten nur ein Plus von 185.000 Jobs vorausgesagt. Im Juni waren unter dem Strich 181.000 Arbeitsplätze hinzugekommen, und damit 4.000 mehr als ursprünglich gemeldet.

ISM-Index für US-Industrie fällt im Juli

Das Wachstum der US-Industrie hat sich im Juli spürbar verlangsamt. Der vom Institute for Supply Management (ISM) berechnete Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes ermäßigte sich auf 58,1 (Vormonat: 60,2). Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur einen Rückgang auf 59,5 prognostiziert.

Markit: US-Industrie zeigt im Juli nachlassenden Schwung

Die Aktivität in der US-Industrie ist im Juli langsamer als im Vormonat gewachsen. Der von IHS Markit in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank auf 55,3 von 55,4 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 55,5 erwartet. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 55,5 ermittelt worden.

US-Rohöllagerbestände steigen wider Erwarten

Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 28. Juli ausgeweitet. Sie stiegen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 3,803 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 2,2 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 6,147 Millionen Barrel reduziert.

US-Bauausgaben im Juni überraschend gesunken

Die Bauausgaben in den USA haben sich anders als erwartet im Juni verringert. Wie das US-Handelsministerium mitteilte, sanken sie saisonbereinigt um 1,1 Prozent gegenüber dem Vormonat. Volkswirte hatten dagegen eine Zunahme um 0,3 Prozent prognostiziert. Die zunächst für den Vormonat gemeldete Veränderung von plus 0,4 Prozent wurde auf plus 1,3 Prozent revidiert.

Kauder bietet Fördergelder für Bau von Batteriezellfabrik

Angesichts der Pläne von Continental, möglicherweise eine eigene Fabrik zur Produktion von Batteriezellen in Deutschland aufzubauen, deutet sich politische Unterstützung an. "Es ist zu begrüßen, dass der Autozulieferer Continental ernsthaft erwägt, in die Produktion von Batteriezellen einzusteigen", sagte Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) dem Handelsblatt. Es könne nicht sein, dass Europa diesen wichtigen Zukunftsmarkt alleine chinesischen und koreanischen Anbietern überlasse.

Bundestag macht Weg frei für letzte Kredittranche an Griechenland

In einer Sondersitzung in der parlamentarischen Sommerpause hat der Haushaltsausschuss des Bundestags die letzte Kredittranche für Griechenland gebilligt. Athen erhält nun 15 Milliarden Euro aus dem dritten Hilfsprogramm als Abschlusszahlung und Puffer. Das Programm endet am 20. August. "Mit dem Abschluss des Hilfsprogramms kann Griechenland wieder auf eigenen Beinen stehen", erklärte SPD-Fraktionsvize Achim Post nach der Sitzung.

Kabinett beschließt Entwurf zum Umsatzsteuerbetrug im Online-Handel

Die Bundesregierung hat den Gesetzentwurf zur Bekämpfung des Umsatzsteuerbetrugs im Online-Handel gebilligt. Ab Januar nächsten Jahres sollen alle Betreiber elektronischer Marktplätze, wie zum Beispiel Amazon und Ebay, dazu verpflichtet werden, bestimmte Daten der Verkäufer zu erfassen, um eine Prüfung der Steuerbehörden zu ermöglichen.

Bundeskabinett beschließt Steuervorteile für Elektro-Dienstwagen

Wer seinen Elektro-Dienstwagen privat nutzt, soll künftig massive steuerliche Vorteile haben. Das Bundeskabinett beschloss einen entsprechenden Gesetzentwurf von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD). Bei Experten sind die Pläne umstritten, weil der Anreiz zum Umstieg auf umweltfreundlichere Autos sehr gering sei.

Bundesfinanzhof erleichtert Vorsteuerabzug für Unternehmen

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat Unternehmen und Selbständigen den Abzug der sogenannten Vorsteuer von der zu zahlenden Umsatzsteuer erleichtert. Nach zwei in München veröffentlichten Urteilen ist es nicht mehr erforderlich, dass die hierfür eingereichte Rechnung die Betriebsstätte des Rechnungsstellers enthält. Es reicht eine Anschrift aus, über die der Rechnungssteller postalisch erreichbar ist.

Binnenschiffern schwindet Wasser unterm Kiel

Den deutschen Binnenschiffern schwindet das Wasser unterm Kiel. Wie Verbände und Unternehmen schilderten, ist die Lage noch nicht dramatisch, doch die Aussichten auf steigende Pegel in den deutschen Flüssen sind wegen der anhaltenden Hitze und Trockenheit schlecht. Auswirkungen gibt es demnach in allen Bereichen, von Ausflugsschiffen über Frachtschiffe bis hin zu Sportschiffen.

Trump verlangt von Justizminister Ende der Russland-Ermittlungen

US-Präsident Donald Trump hat seinen Justizminister Jeff Sessions aufgefordert, die Ermittlungen des Sonderermittlers Robert Mueller zur Russland-Affäre zu beenden. Sessions solle diese "manipulierte Hexenjagd unverzüglich stoppen, bevor sie unser Land weiter beschmutzt", schrieb Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter.

+++ Konjunkturdaten +++

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

August 01, 2018 13:00 ET (17:00 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.