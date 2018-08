Xining, China (ots/PRNewswire) - Diese Pressemitteilung stammt von Xinhuanet Qinghai/Europe. Im Folgenden finden Sie den vollständigen Artikel:



Wieder einmal steht der Qinghai-See im Rampenlicht - als Kulisse für die jährliche "Tour of Qinghai Lake", dem ersten Radrennen in Asien über mehrere Etappen, das in diesem Jahr vom 22. Juli bis zum 4. August ausgetragen wird.



Aber jenseits der spektakulären Landschaft, die vom Menschen ebenso wie von der Natur geformt wurde, erzählt der Qinghai-See noch eine andere Geschichte: die über die Anstrengungen, die China zum Erhalt und zur Wiederherstellung der Umwelt unternimmt.



Der Qinghai-See liegt auf der Qinghai-Tibet-Hochebene und ist der zweitgrößte Binnensalzwassersee der Welt. Der See wird für diese Region auch als "Klimaregulator" oder "Luftreiniger" bezeichnet, weil er für das lokale Ökosystem eine wichtige Schutzfunktion gegen die Wüstenbildung einnimmt.



Für die Qinghai-Tibet-Hochebene gilt der Qinghai-See auch als "Gen-Pool". Hierher kommen viele Wasservogelarten, die sich am See paaren und dort brüten. Auch die fast ausgestorbene Przewalski-Gazelle findet hier ihren einzigen Lebensraum. Somit ist dieser Ort nicht nur für Zugvögel, sondern auch für die Umweltforschung von großer Bedeutung.



Zum Schutz des Qinghai-Sees haben die lokalen Behörden einige Anstrengungen unternommen, um Beeinträchtigungen durch den Menschen in der Umgebung des Sees zu reduzieren, indem sie besonders belastende Anziehungspunkte für den Tourismus geschlossen und damit verbundenen Aktivitäten innerhalb des nationalen Naturschutzgebiets verboten haben.



"Diese Maßnahmen haben die Qualität der Umweltbedingungen effektiv verbessert und für eine größere Biodiversität im und um den Qinghai-See gesorgt", sagte der Stellvertretende Direktor der Nationalen Naturschutzbehörde Qinghai, Yang Tao.



In dem Maße, in dem sich die Wasserfläche vergrößerte - 2017 kam der See auf eine Fläche von 4.497 km2 - und die Umwelt sich erholte, stieg laut He Yubang, dem Direktor der Nationalen Naturschutzbehörde Qinghai, auch die Zahl der hier beheimateten Wasservogelarten auf nahezu 2.000.



Der Qinghai-See gehört darüber hinaus zu den Naturgebieten von nationalem Rang. In den vergangenen drei Jahren hat die Verwaltung für den Schutz und die Nutzung des Naturgebiets Qinghai-See fast 400 Million Renminbi in den Aufbau von Infrastruktur und in die Renaturierung von Feuchtgebieten investiert. Zudem wurde die Öffentlichkeit zur Beteiligung an Umweltschutzkampagnen zum Erhalt des Qinghai-Sees mobilisiert.



"Wir müssen das Ökosystem des Qinghai-See so schützen, als wäre es unser eigenes Leben, denn so können wir am besten mit diesem wertvollen Naturerbe umgehen", sagte der Direktor der Verwaltung für den Schutz und die Nutzung des Naturgebiets Qinghai-See, Dong Jinming.



Weiter sagte er, dass seine Behörde in den vergangenen zwei Jahren einer ganzen Reihe von störenden Aktivitäten in der Umgebung des Qinghai-Sees ein Ende bereitet habe. So wurden etwa illegal errichtete Gebäude auf einer Fläche von über 100.000 m2 abgerissen und mehr als 270 nicht genehmigte Werbetafeln entfernt. Mittlerweile ist die Behörde führend bei den Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur und bei der Marktregulierung, worüber eine verantwortungsbewusste Tourismusbranche entwickelt werden soll.



