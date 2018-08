Die US-Notenbank Fed hat die Leitzinsen nicht angetastet. Der Schlüsselsatz zur Versorgung der Geschäftsbanken mit Geld bleibt in der Spanne von 1,75 bis 2,0 Prozent, wie die Währungshüter am Mittwoch mitteilten. An den Finanzmärkten war damit gerechnet worden, dass die Fed nach zwei Erhöhungen im März und Juni abwartet. Die Notenbank geht davon...

Den vollständigen Artikel lesen ...