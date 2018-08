CFRA hebt Infineon auf 'Buy' und Ziel auf 29 Euro

LONDON - Das Analysehaus CFRA hat Infineon nach Zahlen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 25 auf 29 Euro angehoben. Der Chiphersteller habe ein weiteres starkes Quartal hinter sich mit einer soliden Nachfrage über alle Endmärkte hinweg, schrieb Analyst Tan Jun Zhang in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die angehobenen Jahresziele hätten seinen Erwartungen entsprochen.

CFRA senkt Volkswagen-Vorzüge auf 'Hold' und Ziel auf 165 Euro

LONDON - Das Analysehaus CFRA hat die Vorzugsaktien von Volkswagen nach Zahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 183 auf 165 Euro gesenkt. Der Autobauer habe zwar im zweiten Quartal gut abgeschnitten, schrieb Analyst Adrian Ng in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Doch wegen der anhaltenden Dieselproblematik und des eskalierenden internationalen Handelskonfliktes sehe er das Unternehmen nun weniger positiv als zuvor.

Kepler Cheuvreux hebt Lufthansa auf 'Hold' - Ziel 22,50 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Lufthansa aus Bewertungsgründen von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft, das Kursziel aber von 22,70 auf 22,50 Euro gesenkt. Die Aktie der Fluggesellschaft habe sich zuletzt stark unterdurchschnittlich entwickelt, schrieb Analystin Ruxandra Haradau-Doser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Damit zählten die Papiere nicht mehr zu ihren am wenigsten bevorzugten Aktien in Deutschland und im Sektor.

DZ Bank hebt Fuchs Petrolub auf 'Halten' - Fairer Wert 46 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Fuchs Petrolub nach den Halbjahreszahlen von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 38,90 auf 46 Euro angehoben. Der Schmierstoffspezialist habe im ersten Halbjahr die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Philipp Currle in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Wachstumstrend sollte sich auch wegen der günstigeren Wechselkursentwicklung fortsetzen. Die aktuelle Bewertung sei angemessen.

Kepler Cheuvreux senkt Sartorius auf 'Reduce' - Ziel 111 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Sartorius von "Hold" auf "Reduce" abgestuft, das Kursziel aber von 78 auf 111 Euro angehoben. Das Geschäftsmodell des Pharma- und Laborausrüsters sei hervorragend, allerdings lasse die hohe Bewertung der Aktie keinen Spielraum für Fehler, schrieb Analyst Oliver Reinberg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Gewinnqualität sei nicht gerade beeindruckend.

Lampe hebt Wacker Neuson auf 'Kaufen' - Ziel bleibt 33 Euro

DÜSSELDORF - Das Düsseldorfer Bankhaus Lampe hat Wacker Neuson von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft, das Kursziel aber auf 33 Euro belassen. Auf dem aktuellen Kursniveau sieht Experte Marc Gabriel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie eine attraktive Einstiegsmöglichkeit bei dem Baumaschinenhersteller, der langfristiges Wachstum verspreche. Nach einem starken Jahresauftakt werde das Potenzial von Investoren übersehen.

Equinet hebt Koenig & Bauer auf 'Accumulate' und Ziel auf 73 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat Koenig & Bauer nach Zahlen zum zweiten Quartal von "Neutral" auf "Accumulate" hochgestuft und das Kursziel von 72 auf 73 Euro angehoben. Der Druckmaschinenhersteller habe einen starken Auftragseingang verzeichnet, schrieb Analyst Stefan Augustin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Augustin erhöhte die Prognose für das operative Ergebnis (Ebit) im kommenden Jahr. Das höhere Kursziel begründete der Experte mit einer Verschiebung des Bewertungshorizontes in die Zukunft.

HSBC hebt Standard Chartered auf 'Hold' - Ziel 670 Pence

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat Standard Chartered nach den jüngsten Kursverlusten von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft. Analyst Robin Down senkte aber in einer am Mittwoch vorliegenden Studie das Kursziel von 680 auf 670 Pence. Nach den abermals enttäuschenden Quartalszahlen der Bank habe er die Gewinnerwartungen reduziert.

Goldman senkt Enel auf 'Neutral' - Ziel 5,25 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Enel nach zahlen von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 6 auf 5,25 Euro gesenkt. Die Abstufung begründete Analyst Alberto Gandolfi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit einer Schwäche auf dem heimischen Markt für Privatkunden sowie in Lateinamerika. Für die Prognosen des Öl- und Gaskonzerns gebe es Abwärtsrisiken.

Bernstein hebt Ziel für Apple - 'Market-Perform'

NEW YORK - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Apple nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 190 auf 200 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der Computerkonzern habe solide abgeschnitten, schrieb Analyst Toni Sacconaghi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Während die iPhone-Absatzzahlen im Rahmen der Erwartungen gelegen hätten, sei der durchschnittliche Verkaufspreis für das Mobilfunkgerät etwas höher als gedacht ausgefallen.

