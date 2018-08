Bielefeld (ots) - Die Mechanismen der Organisierten Kriminalität (OK) werden immer ausgefeilter. Und sie funktionieren beängstigend gut, wie das Beispiel des Kokainhandels in Deutschland zeigt. So stieg die Menge des Rauschgifts, das hierzulande sichergestellt wurde, binnen Jahresfrist von 1,9 auf 7 Tonnen. Das Beispiel zeigt: Die Politik muss die internationalen Ermittlungsbehörden personell, strukturell und technisch rasch in die Lage versetzen, der OK Paroli zu bieten. Zwar hat man in Nordrhein-Westfalen erkannt, dass die Polizeibasis jährlich um mehrere Hundert Kräfte aufgestockt werden muss. Doch auch im technischen Bereich müssen die Ermittlungsbehörden dringend in die Lage versetzt werden personell nachzurüsten, um den Ermittlungsdruck weiter unvermindert aufrechterhalten zu können. Die Politik muss für top ausgebildete IT-Kräfte Vergütungen zahlen, die mit denen der freien Wirtschaft konkurrenzfähig sind. Nur mit der Unterstützung dieser Spezialisten können die Ermittler effektiv arbeiten. Der OK auf internationaler Ebene effektiv den Kampf anzusagen, sollte im Hause von Bundesinnenminister Seehofer Chefsache sein. Rauschgifthandel, Eigentums- und Wirtschaftskriminalität untergraben die öffentliche Sicherheit nachhaltig.



