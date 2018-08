Bielefeld (ots) - Schon klar, dass der Hilferuf der Bauern bei allen, die der Landwirtschaft fern stehen, nicht auf Gegenliebe stößt. Schließlich ist es nicht mal ein Jahr her, da stöhnten diese über Wasser auf den Feldern. »Denen kann man es einfach nicht recht machen«, lautet in hitziger Debatte die Kritik derer, für die es selbstverständlich ist, dass die Lebensmittelregale immer gut gefüllt sind.



Dabei liegt es weniger an den Bauern selbst, dass ihre Ernten leiden, als an der immer schnelleren Aufeinanderfolge von Wetterextremen. Deren Ursache ist der Klimawandel, sagen Experten. Für die Erwärmung der Erde aber tragen deutsche Bauern trotz pupsender Rinder nicht die Hauptverantwortung. Sie haben die Emissionen aus den Ställen gemessen an der Zahl der Tiere reduziert. Und sie gehen mit Gülle heute sehr viel verantwortungsbewusster um als früher - auch wenn es hier natürlich weiteren Verbesserungsbedarf gibt.



Angesichts der Klimaerwärmung tun die Bauern gut daran, sich bei der Auswahl und dem Wechsel der Früchte umzustellen. In der Zwischenzeit muss die Gesellschaft Hilferufen nachkommen - nicht mit der Gießkanne, sondern gebunden an Bedürftigkeit.



