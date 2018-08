Zur Rose Group AG: Übernahme der spanischen Marktplatz-Plattform Promofarma EQS Group-News: Zur Rose Group AG / Schlagwort(e): Expansion Zur Rose Group AG: Übernahme der spanischen Marktplatz-Plattform Promofarma 02.08.2018 / 06:45 Medienmitteilung Zur Rose-Gruppe stärkt ihre Internationalisierungsstrategie Übernahme der spanischen Marktplatz-Plattform Promofarma - Internationalisierung durch Akquisition des führenden Marktplatzes in Spanien für freiverkäufliche, apothekenübliche Produkte - Ausbau der Tech-Kompetenz durch Next Level-Technologie - Deutlicher Schritt zur Stärkung der europäischen Marktführerschaft - Marktplatz-Plattform zur schnellen Erschliessung neuer Märkte und zur Ergänzung des Onlinehandelsgeschäfts von Zur Rose in bestehenden Märkten Die Zur Rose-Gruppe erwirbt den in Spanien führenden E-Commerce-Marktplatz Promofarma für apothekenübliche Produkte aus den Bereichen Gesundheit, Kosmetik und Körperpflege mit Sitz in Barcelona. Mit diesem Internationalisierungsschritt baut sie gleichzeitig ihre Tech-Kompetenz in einem der fünf grössten Technologie- und Innovationszentren Europas aus. Promofarma ist ein Sprungbrett für die internationale Expansion der Zur Rose-Gruppe, sowohl grenzüberschreitend als auch durch die Aufnahme neuer Partner in anderen Ländern, mit einem kapitaleffizienten Geschäftsmodell. Promofarma wurde 2012 gegründet und ist ein E-Commerce-Marktplatz, der Konsumenten mit Anbietern von Gesundheits-, Schönheits- und Körperpflegeprodukten verbindet. Sie vertreibt auf ihrer Plattform mehr als 50'000 Produkte von rund 3'500 verschiedenen Marken, die von über 500 Partnern, insbesondere Apotheken, aber auch Pharmaherstellern, bereitgestellt und verschickt werden. Das stark wachsende Unternehmen erwirtschaftete 2017 einen Umsatz von rund 19 Millionen Euro, eine Steigerung von 50 Prozent gegenüber 2016. Das starke Wachstum setzt sich auch 2018 fort. Der Gesamtmarkt für das wenig regulierte Warensegment beläuft sich in Spanien auf rund 8 Milliarden Euro und in Europa auf rund 100 Milliarden Euro. 2018 hat Promofarma ihre internationale Expansion begonnen und bedient mit ihrem grenzüberschreitenden E-Commerce-Geschäft bereits 20 Länder in Europa. David Masó und Adrià Carulla, die Gründer von Promofarma, sagen: «Wir haben Promofarma als Plattform- und Technologieunternehmen gegründet, um das beste Online-Shopping-Erlebnis auf europäischer Ebene zu schaffen und unabhängigen Apotheken ein Online-Geschäft auf profitable Weise zu ermöglichen. Als E-Commerce-Marktplatz streben wir gemeinsam mit der Zur Rose-Gruppe die führende Marktposition in Europa an.» Durch die Akquisition von Promofarma treibt die Zur Rose-Gruppe die eigene digitale Transformation und Diversifizierung ihres Geschäfts voran. Mit dem Eintritt in den spanischen Markt baut die Gruppe ihre führende Marktposition in Europa weiter aus und schafft die Voraussetzungen für künftiges Wachstum. Der CEO der Zur Rose-Gruppe, Walter Oberhänsli, sagt: «Neben dem Erwerb des spanischen E-Commerce-Marktführers für freiverkäufliche, apothekenübliche Produkte erhalten wir mit Promofarma auch eine Plattformtechnologie, mit der wir unsere internationale Expansion vorantreiben und ein neues Geschäftsmodell durch Partnerschaften in ganz Europa aufbauen können.» Das Closing wird ca. Mitte September 2018 erwartet. Über die finanziellen Aspekte der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart. Kontakt für Analysten und Investoren Marcel Ziwica, Chief Financial Officer E-Mail: ir@zurrose.com, Telefon: +41 58 810 11 49 Kontakt für Medien Lisa Lüthi, Leiterin Unternehmenskommunikation E-Mail: lisa.luethi@zurrose.com, Telefon: +41 52 724 08 14 Agenda 15. August 2018 Halbjahresergebnis (Telefonkonferenz für Analysten und Medien) 24. Oktober 2018 Q3 Trading Update Promofarma Promofarma hat ein einzigartiges vertikales Marktplatzmodell ausgewählter Apotheken aufgebaut mit Potenzial für eine internationale Expansion. Die Marktplatz-Plattform bietet an einem einzigen Ort über 50'000 Produkte aus den Bereichen Gesundheit, Schönheit und Körperpflege zu einem konkurrenzfähigen Preis mit Lieferung am nächsten Tag an, ohne eigne Lagerhaltung. Promofarma ermöglicht Apotheken und weiteren Partnern durch den Einsatz modernster Technologien den schnellen und investitionsarmen Zugang zum E-Commerce. Als Marktplatz übernimmt Promofarma alle notwendigen digitalen Aufgaben. Dazu zählt u.a. der Webshop, das Online-Marketing und die Zahlungsabwicklung mit den Endkunden. Der Kunde bestellt über den Webshop von Promofarma seine Produkte, und die Plattform weist den Auftrag automatisch einer Partnerapotheke zu. Diese Kombination bietet den Endkunden einen echten Mehrwert - den Zugang zum grössten Produktangebot in Spanien zu attraktiven Preisen. Mit der selbst entwickelten Plattform setzt Promofarma neue Massstäbe im Apothekenmarkt. Im Mittelpunkt der State of the Art-Plattformlösung steht eine microservice-basierte IT-Architektur für die zeitgleiche Bedienung beliebiger Prozesse. Sie ermöglicht einen hohen Grad an Flexibilität sowie eine erhöhte Time-to-Market-Geschwindigkeit für weitere Produkte und digitale Services mittels standardisierter Schnittstellen. Zur Rose-Gruppe Die Schweizer Zur Rose-Gruppe ist mit ihren Marken Zur Rose und DocMorris Europas grösste Versandapotheke und eine der führenden Ärztegrossistinnen in der Schweiz. Mit ihrem Geschäftsmodell trägt sie zu einer sicheren und qualitativ hochwertigen pharmazeutischen Versorgung bei. Sie zeichnet sich zudem aus durch die Entwicklung von innovativen Dienstleistungen im Bereich Arzneimittelmanagement, um die Wirksamkeit des Medikationsprozesses zu erhöhen. Dieses Schaffen von Mehrwerten, die ausgeprägte Patientenorientierung sowie der Anspruch einer kostengünstigen Medikamentenversorgung machen die Unternehmensgruppe zu einem wichtigen strategischen Partner für Leistungserbringer, Kostenträger und Industrie. Der operative Sitz der Zur Rose-Gruppe befindet sich in Frauenfeld, von wo aus auch der Schweizer Markt bedient wird. Die Kunden in Deutschland und Österreich werden hauptsächlich von Heerlen (NL) aus beliefert. Im Weiteren hält die Gruppe eine Mehrheitsbeteiligung an BlueCare in Winterthur, dem marktführenden Anbieter von vernetzenden Systemen im Schweizer Gesundheitswesen. Die Zur Rose-Gruppe beschäftigt an den verschiedenen Standorten über 1000 Mitarbeitende und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 983 Millionen Franken. 