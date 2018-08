Aurcana Corporation (TSXV: AUN; FRA: UHY1) will durch eine gewaltige Akquisition endlich den Aufstieg zum Silberproduzenten schaffen. Begleitet von einem "Trading Halt" hat das Unternehmen jetzt eine umfangreiche Absichtserklärung veröffentlicht, die vorsieht, dass Aurcana (Börsenwert aktuell 24,7 Mio. CAD) die im Besitz eines New Yorker Fonds befindliche private Gesellschaft Ouray Silver Mines Inc. einschließlich deren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...