Kids Brands House N.V. gibt Erweiterung des Aufsichtsrates bekannt DGAP-News: Kids Brands House N.V. / Schlagwort(e): Personalie Kids Brands House N.V. gibt Erweiterung des Aufsichtsrates bekannt 02.08.2018 / 08:05 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Kids Brands House N.V. - Erweiterung des Aufsichtsrates Waalre, 31.07.2018 Die im Freiverkehrssegment m:access der Börse München notierte Kids Brands House N.V. (ISIN: NL0010273975, WKN: A1J41E) gibt bekannt, dass Herr Dr. Florian Pfingsten und Herr Jens Bächle auf der Hauptversammlung am 31. Juli 2018 in den Aufsichtsrat der Kids Brands House N.V. gewählt wurden, und sich der Aufsichtsrat somit jetzt aus drei Mitgliedern zusammensetzt. Kids Brands House N.V. Investor Relations Tel.: +49 40 28 48 423 - 42 ir@kids-brands-house.com Über Kids Brands House: Die Kids Brands House N.V. ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf mittelständisch strukturierte Unternehmen, an denen Mehr- oder Minderheitsbeteiligungen erworben werden können. Die Zielunternehmen können sowohl börsennotiert als auch in privater Hand gehalten sein und kommen bevorzugt aus dem Mode- und Textilbereich. 02.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 710339 02.08.2018

ISIN NL0010273975

AXC0081 2018-08-02/08:05