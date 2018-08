SNP veröffentlicht Geschäftsergebnisse für das erste Halbjahr 2018 DGAP-News: SNP Schneider-Neureither & Partner SE / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis SNP veröffentlicht Geschäftsergebnisse für das erste Halbjahr 2018 02.08.2018 / 08:05 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. SNP | Corporate News SNP veröffentlicht Geschäftsergebnisse für das erste Halbjahr 2018 - Umsatzwachstum setzt sich fort: Konzernumsatz steigt im ersten Halbjahr 2018 auf insgesamt 65,0 Mio. EUR (+35,4%); Umsatz im Q2 2018: 33,5 Mio. EUR (+26,7%) - Anstiege beim Auftragseingang und Auftragsbestand: - Auftragseingang (1. Halbjahr 2018): 67,2 Mio. EUR (+17%) - Auftragsbestand (30. Juni 2018): 63,3 Mio. EUR (+31%) - EBITDA-Marge (IFRS) im ersten Halbjahr: -5,4% - EBITDA-Marge (Non-IFRS, währungsbereinigt) im ersten Halbjahr: -2,7% - Angepasste Umsatz- und Ergebnisprognose für das Gesamtjahr reflektiert zeitliche Streckungen bei Transformationsprojekten Heidelberg, 2. August 2018 - Nach einem wachstumsstarken Geschäftsjahr 2017 setzt sich das Umsatzwachstum bei der SNP-Gruppe im laufenden Geschäftsjahr fort: Nach Ablauf der ersten sechs Geschäftsmonate 2018 wurde ein Konzernumsatz in Höhe von 65,0 Mio. EUR erwirtschaftet; gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum entspricht dies einem Anstieg von 17,0 Mio. EUR bzw. 35,4%. Bei der operativen Ergebnisentwicklung wirkten sich im ersten Halbjahr 2018 vor allem zeitliche Streckungen bei Transformationsprojekten aus. Dies führte zu einer temporär niedrigeren Auslastung im Bereich Professional Services sowie insbesondere unter den Erwartungen liegenden Softwarelizenzumsätzen mit SNP-Eigenprodukten. SNP erwirtschaftete im 1. Halbjahr 2018 ein EBITDA (IFRS) in Höhe von -3,5 Mio. EUR (i. Vj. -0,6 Mio. EUR) sowie ein EBITDA (Non-IFRS, währungsbereinigt) in Höhe von -1,7 Mio. EUR (i. Vj. 1,3 Mio. EUR). Im selben Zeitraum belief sich das EBIT (IFRS) auf -6,0 Mio. EUR (i. Vj. -1,9 Mio. EUR) und das EBIT (Non-IFRS, währungsbereinigt) auf -3,6 Mio. EUR (i. Vj. 0,2 Mio. EUR). "SNP verfolgt einen klaren strategischen Plan, um die anstehende Digitalisierungswelle in den Unternehmen weltweit begleiten zu können. Vor diesem Hintergrund haben wir in einer ersten Stufe Anlaufinvestitionen getätigt, um die internationale Ausrichtung und damit die Leistungs- und Lieferfähigkeit für die Kunden zu stärken. Parallel zur Integration und Implementierung der neuen Einheiten steht jetzt im Fokus, den strategischen Wachstumskurs der vergangenen Jahre in nachhaltige Profitabilität zu überführen. Trotz der unbefriedigenden operativen Momentaufnahme blicken wir mit großer Zuversicht auf die Zukunft.", sagt Dr. Andreas Schneider-Neureither, CEO der SNP SE. "Wir adressieren die IT-Herausforderungen der Unternehmen zunehmend auf strategischer Kundenebene. Nicht nur die Migration zu S/4HANA lässt viele Entscheidungsträger auf höchster Managementebene intensiv über die IT-Architekturen in ihrem Unternehmen nachdenken. Hier setzt unsere derzeit wichtigste Initiative im Bereich der S/4HANA-Migration an: unser SNP BLUEFIELD -Ansatz, der sich stark von traditionellen Software-Implementierungs-Ansätzen abhebt. Von ersten Großkunden wurden wir bereits mit interessanten Pilotprojekten beauftragt, was gleichzeitig als Vorbereitung für eine vollumfängliche Transformation zu bewerten ist. Auf dieser Basis sind wir für das zweite Halbjahr 2018 sehr zuversichtlich, eine deutlich bessere Ergebnissituation als im ersten Halbjahr 2018 zu erwirtschaften.", so Schneider-Neureither weiter. Auftragseingang und Auftragsbestand Der Auftragseingang lag im ersten Halbjahr 2018 mit 67,2 Mio. EUR um rund 17% über dem Vergleichswert des Vorjahres von 57,6 Mio. EUR. Der Auftragsbestand lag zum 30. Juni 2018 bei 63,3 Mio. EUR; gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreswert von 48,5 Mio. EUR entspricht dies einer Steigerung von rund 31%. Angepasste Prognose Insgesamt erwartet das Management für das Geschäftsjahr 2018 einen Konzernumsatz zwischen 135 Mio. EUR und 140 Mio. EUR und plant eine operative Ergebnis-Marge (EBIT-Marge, IFRS) im leicht einstelligen negativen Prozentbereich. Das EBIT (Non-IFRS) wird für das Gesamtjahr weitgehend ausgeglichen gesehen. Für das zweite Halbjahr wird wieder eine EBIT-Marge (IFRS und Non-IFRS) im positiven einstelligen Prozentbereich erwartet. SNP erwartet darüber hinaus ein EBITDA (IFRS, Non IFRS) für das Gesamtjahr im niedrigen (IFRS) bzw. mittleren (Non-IFRS) einstelligen Millionenbereich. An dem übergeordneten mittelfristigen Ziel der strukturellen Profitabilitätssteigerung hält die SNP Gruppe unverändert fest. Insbesondere der zunehmende Anteil der Softwarelizenzerlöse am Gesamtumsatz und die damit verbundenen Skaleneffekte werden mittel- bis langfristig für steigende operative Margen sorgen. Der heute veröffentlichte Q2-Bericht 2018 ist auf der SNP-Internetseite abrufbar unter: https://www.snpgroup.com/de/investor-relations/finanzpublikationen Die Einwahldaten zur Investoren-Telefonkonferenz um 16 Uhr sind ebenfalls auf der SNP-Internetseite abrufbar unter: https://www.snpgroup.com/de/investor-relations/finanzpublikationen#2 Über SNP SNP unterstützt Organisationen dabei, ihre Geschäftsmodelle anzupassen und neue Technologien zu nutzen. Software und Services der SNP vereinfachen es, betriebswirtschaftliche oder technische Änderungen in den Geschäftsanwendungen umzusetzen. SNP CrystalBridge(R) und SNP Transformation Backbone(R) with SAP LT sind zusammen die weltweit führende Software Suite für Datentransformationen, die Änderungen in IT-Systemen automatisiert analysiert, umsetzt und nachverfolgt. Sie bieten dadurch klare Qualitätsvorteile, gleichzeitig werden Zeitaufwand und Kosten bei Transformationsprojekten signifikant reduziert. Die SNP Gruppe beschäftigt weltweit über 1350 Mitarbeiter. Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von rund 122 Mio. EUR. Kunden sind global agierende Konzerne aus allen Branchen. Die SNP wurde 1994 gegründet, ist seit dem Jahr 2000 börsennotiert und seit August 2014 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE0007203705) gelistet. Seit 2017 firmiert das Unternehmen als Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea/SE). SNP Schneider-Neureither & Partner SE
Dossenheimer Landstraße 100
69121 Heidelberg
Deutschland
Telefon: +49 6221 6425 637
Fax: +49 6221 6425 470
E-Mail: investor.relations@snpgroup.com
Internet: www.snpgroup.com
ISIN: DE0007203705
WKN: 720370

