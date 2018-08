Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Hochtief von 165 auf 173 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In Reaktion auf die abgeschlossene Übernahme und daraus resultierende Vollkonsolidierung von Albertis habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für den deutschen Baukonzern der Jahre 2018 und 2019 erhöht, schrieb Analyst Christian Korth in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die voraussichtlich steigenden Konsensschätzungen für künftige Dividendenzahlungen dürften steigen und damit die Aktien aufwerten./edh/bek

Datum der Analyse: 02.08.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0006070006

AXC0097 2018-08-02/08:28