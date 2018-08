Der Bitcoin polarisiert. Manche sehen in ihm eine großartige Chance, um schnell reich zu werden, andere erwarten sein baldiges Ende. Auch bei Kryptowährungen kann es jedoch klug sein, nicht alles auf eine Karte zu setzen. Für Anleger, die nicht in viele einzelne Kryptowährungen investieren möchten, bietet sich möglicherweise die Bitcoin Group SE (A1TNV9) als Alternative an. Somit kann es Sinn machen, sich die Chancen und Risiken gründlich anzuschauen. Genau genommen handelt es sich bei der Bitcoin Group SE um eine Unternehmensbeteiligungsgesellschaft. Der Handelsplatz Bitcoin.de wird dabei von der Bitcoin Deutschland AG betrieben, an der die Bitcoin Group SE wiederum 100 % hält. Beteiligungen an ...

