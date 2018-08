"Wir sind unglaublich stolz auf das Tesla-Team" - mit diesen Worten eröffnete Tesla-CEO Elon Musk den Conference Call anlässlich der Präsentation der Q2-Zahlen am Donnerstag. Die Tesla-Aktie (WKN: A1CX3T) schoss nachbörslich durch die Decke. Ein Anteilsschein verteuerte sich auf 328,78 US$, nachdem der Kurs im regulären Handel bei 300,84 U$ geschlossen hatte - ein Zuwachs von +9,28%.

Zu den Zahlen: Der Betriebsverlust fiel mit 621 Mio. US$ (+158%) so hoch aus wie noch nie zuvor, der Nettoverlust stieg um +85% auf 743 Mio. US$. Beim Umsatz hingegen erzielt Tesla ein Wachstum um +43% auf 3,12 Mrd. US$. All das scheint Tesla-Aktionäre jedoch nur sekundär zu interessieren. Im Mittelpunkt stehen vielmehr ...

