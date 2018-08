FRANKFURT (Dow Jones)--Continental sieht den Gang der Antriebssparte aufs Börsenparkett frühestens in knapp einem Jahr. "Ab dem zweiten Halbjahr 2019 könnte der Börsengang in Abhängigkeit des Marktumfeldes stattfinden", sagte Finanzvorstand Wolfgang Schäfer. Der DAX-Konzern werde etwa 15 bis 25 Prozent an der Sparte Powertrain, in der das Geschäft mit Verbrennungsmotoren und Elektroantrieben gebündelt ist, abgeben, so der Manager. Zu ein erwarteten Einnahmen aus dem Börsengang wollte er sich nicht äußern.

Continental hatte Mitte Juli den größten Konzernumbau der Unternehmensgeschichte auf den Weg gebracht. Der Konzern stellt sich mit einer Holdingstruktur und den drei Einheiten Rubber, Automotive und Powertrain - inklusive des Teilbörsengangs - neu auf, um weitere Wachstumspotenziale zu heben. Die Kontrolle an der Antriebssparte soll behalten werden. Für die Sparte Rubber, zu der neben dem Reifengeschäft der Bereich ContiTech gehört, sei an Teilbörsengang grundsätzlich eine Option, aktuell aber nicht geplant.

