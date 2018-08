Der World Gold Council hat seine Liste zu den Goldbeständen der Notenbanken aktualisiert. Russland war wie zuletzt der aktivste Käufer am Markt. Deutschland dagegen reduzierte seine Bestände.

Russland vergrößert seinen Goldschatz

Regelmäßig veröffentlicht der Branchenverband World Gold Council auf Basis von Daten des Internationalen Währungsfonds (IMF) und der weltweiten Notenbanken ein Ranking zu den offiziellen Goldbeständen. Die aktuelle Übersicht bezieht sich auf den Juni und zeigt, dass Russland weiterhin der aktivste Käufer am Markt ist. Die Zentralbank kaufte 15,8 Tonnen Gold im Juni und hat damit in jedem Monat dieses Jahres seinen Goldschatz vergrößert. Genug Reserven für weitere Käufe dürften die Russen haben, denn im Frühjahr hatte das Land seine US-Bonds komplett verkauft. Es war eine Reaktion auf weitere Sanktionen durch die Regierung in Washington.

Deutschland auf der Verkäuferseite

Neben Russland haben auch Kasachstan (3 Tonnen), Mexiko (0,1 Tonnen), Kirgistan (0,4 Tonnen) sowie Weißrussland (0,1 Tonnen) ihre Goldbestände erhöht. Die türkischen Notenbank TCMB kaufte ebenfalls 1,9 Tonnen Gold hinzu, allerdings reduzierten die türkischen Geschäftsbanken ...

