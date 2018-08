Die Commerzbank hat die Einstufung für Morphosys nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Der Umsatz des Biotech-Unternehmens habe sich besser entwickelt als gedacht, schrieb Analyst Daniel Wendorff in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings seien auch die Forschungskosten höher. Wichtig für die Aktien seien aber vor allem klinische Meilensteine bei der Medikamentenentwicklung. Der Experte will seine Bewertung der Aktien nun überarbeiten./mis/bek Datum der Analyse: 02.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0043 2018-08-02/10:35

ISIN: DE0006632003