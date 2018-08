Die Commerzbank hat die Einstufung für Pfeiffer Vacuum nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 167 Euro belassen. Der Spezialpumpenhersteller habe die Erwartungen beim Umsatz in etwa erfüllt, doch habe die Bruttogewinnmarge enttäuscht, schrieb Analyst Adrian Pehl in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Jahresausblick für das operative Ergebnis (Ebit) sei aber immer noch in Reichweite./mis/bek Datum der Analyse: 02.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

