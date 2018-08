Die Commerzbank hat die Einstufung für Rhön-Klinikum nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Regulatorische Vorgaben für Krankenhäuser in Deutschland und die Kostenentwicklung hätten für Gegenwind gesorgt, schrieb Analyst Oliver Metzger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insgesamt habe der Krankenhausbetreiber aber solide Resultate erzielt./mis/bek Datum der Analyse: 02.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0046 2018-08-02/10:37

ISIN: DE0007042301