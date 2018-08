Tesla hat's einfach drauf!

Nicht viele Unternehmen können einen Rekord-Quartalsverlust präsentieren und dafür vom Markt gefeiert werden. Tesla (WKN: A1CX3T / ISIN: US88160R1014) gehört zu den wenigen Ausnahmen. Beim kalifornischen Elektrowagenbauer ist jedoch schon lange nichts mehr normal. Dafür sorgt vor allem Chef und Gründer Elon Musk.

Nachdem Tesla im Juni-Quartal einen den Anteilseignern zurechenbaren Verlust in Höhe von 718 Mio. US-Dollar angehäuft hatte, versprach Musk, dass von nun an wirklich, wirklich, wirklich alles besser werden wird. Anleger glaubten es ihm und schickten die Tesla-Aktie im nachbörslichen US-Mittwochhandel zeitweise um 11 Prozent in die Höhe.

Den vollständigen Artikel lesen ...