Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Koenig & Bauer nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Der Druckmaschinenbauer habe diejenigen Anleger etwas enttäuscht, die auf optimistischere Kommentare zur Profitabilität gehofft hätten, schrieb Analyst Alexander O'Donoghue in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dabei ergebe sich nun eine attraktive Einstiegsgelegenheit in die Aktien, bevor im zweiten Halbjahr der Umsatz wegen der prall gefüllten Auftragsbücher anziehen dürfte./la/zb Datum der Analyse: 01.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0059 2018-08-02/11:07

ISIN: DE0007193500