Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Norma Group nach Zahlen von 75 auf 69 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Bei dem Verbindungstechnik-Spezialisten drückten unvorhergesehene Schwankungen in der Materialbeschaffung kurzfristig auf die Profitabilität, schrieb Analyst Omid Vaziri in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Vaziri senkte seine Prognosen für das operative Ergebnis (Ebit) bis 2019. Nach dem jüngsten Kursrückgang ergebe sich nun eine attraktive Einstiegsgelegenheit./la/zb Datum der Analyse: 01.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0069 2018-08-02/11:23

ISIN: DE000A1H8BV3