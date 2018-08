Im Biopharma-Sektor führt unter den Big Caps kein Weg an Novo Nordisk vorbei. Die Dänen haben es in den letzten Jahren geschafft, durch innovative Produkte zur unangefochtenen Nummer 1 bei Insulinen zu werden. Mit dem oral verfügbaren Semaglutide will Novo Nordisk nun eine neue Ära in der Diabetes-Medizin einläuten.

