marktEINBLICKE um 12: Donald Trump und Siemens ziehen den DAX nach unten

Am Donnerstag rauscht der DAX regelrecht in die Tiefe. Dabei hatte es in der Vorwoche noch nach einer Sommerrallye ausgesehen. Daraus wird erst einmal nichts. Schuld ist wieder einmal eine Verschärfung im chinesisch-amerikanischen Handelsstreit. Wenig hilfreich ist zudem der Umstand, dass das DAX-Schwergewicht Siemens mit deutlichen Kursverlusten nach der jüngsten Zahlenbekanntgabe leben muss.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -1,8% 12.509

MDAX -0,6% 27.722

TecDAX -0,3% 2.887

SDAX -0,8% 12.210

Euro Stoxx 50 -1,5% 3.455

Die Topwerte im DAX sind Fresenius, Infineon und Beiersdorf. Anleger kennen das Spiel bereits. Immer wieder, wenn die Märkte in den vergangenen Wochen und Monaten verrückt spielten, konnten sich die so genannten defensiven Werte aus den Bereichen Gesundheit, Konsumgüter oder Energieversorgung besonders gut schlagen. Heute ist die erneut der Fall. Darüber hinaus werden aber auch die neuesten Tesla-Zahlen diskutiert.

