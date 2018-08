Hintergrund dieser Idee ist der 1986 erfundene Big Mac-Index, der die Kaufkraft widerspiegelt. Der Big Mac wurde übrigens vor 50 Jahren erfunden. 1,3 Milliarden Big Macs gingen letztes Jahr bei McDonald über den Ladentisch. Die messingfarbenen McCoins wird es in zirka 50 Ländern, jedoch nicht in Deutschland geben. Vielleicht werden viele McCoins als Sammlerstücke in den Haushalten bleiben. Besonders gerne behalten die Deutschen ihr Bargeld zu Hause. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...