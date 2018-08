Pullach (www.fondscheck.de) - Der DJE - Asia High Dividend PA (ISIN LU0374456654/ WKN A0Q5KZ) feiert Anfang August dieses Jahres sein 10-jähriges Bestehen, so die DJE Kapital AG in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Aktienfonds wurde am 1. August 2008 von der DJE Investment S.A., Tochter der DJE Kapital AG, aufgelegt. Fondsmanager ist seitdem Dr. Jan Ehrhardt, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der DJE Kapital AG. In den letzten 10 Jahren erwirtschaftete der Fonds eine Wertentwicklung von 123,71 Prozent. Die jährliche Rendite seit Auflage des DJE - Asia High Dividend PA beträgt 8,38 Prozent p.a. bei einer Volatilität von 11,10 Prozent p.a. seit Auflage (alle Angaben Stand: 31.07.2018). ...

