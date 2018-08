Die Baader Bank hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Der Elektrokonzern habe in etwa wie erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Günther Hollfelder in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. So habe der Auftragseingang positiv überrascht, während die Umsatzentwicklung enttäuscht habe. Derweil vermisse er bei der vorgestellten Strategie "Vision 2020+" ein dezidiertes Programm zur Umstrukturierung der Unternehmenszentrale./la/zb Datum der Analyse: 02.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

