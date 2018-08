Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - DEUTZ: Plötzliche Zuversicht! Aktienanalyse Der Motorenhersteller DEUTZ (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker-Symbol: DEZ, Nasdaq OTC-Symbol: DEUZF) wird optimistischer, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung. Der Konzern wolle 2018 nun eine operative Rendite vor Sondereinflüssen von mindestens 4,5 Prozent erreichen, nach 2,9 Prozent im Vorjahr. ...

