Die Baader Bank hat die Einstufung für Hugo Boss nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Der Modekonzern habe solide abgeschnitten und die Erwartungen größtenteils erfüllt, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der unerwartet deutliche Rückgang der Profitabilität hänge unter anderem mit Investitionen in die Produktqualität zusammen, hinzu kämen der Gegenwind von der Währungsseite und die digitale Transformation des Geschäftsmodells./la/mis Datum der Analyse: 02.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0102 2018-08-02/12:41

ISIN: DE000A1PHFF7