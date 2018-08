Köln (ots) - Die volle Dröhnung Werner gibt's am 28.08., ab 21.50 Uhr, in der ersten eigenproduzierten NITRO-Dokumentation "Werner - Das Phänomen" in Erstausstrahlung. Der Männersender zeichnet die Geschichte des Comic-Zeichners Rötger "Brösel" Feldmann, welcher sich für das zotige Werner-Universum mit den biertrinkenden Knollennasen verantwortlich zeigt, nach. Der "Werner"-Schöpfer prägte mit seiner derben Hauptfigur, Motorrad-Kumpel Eckat und Chef Meister Röhrich eine ganze Generation von jungen Motorradliebhabern. Die antiautoritäre Zeichentrickreihe um Werner und Co. wurde Kult!



Und NITRO zeigt, wie dieser Kult entstand! In der 45-minütigen Dokumentation "Werner - Das Phänomen" illustriert der Männersender durch Interviews und Archivmaterial, wie der Comic-Zeichner Rötger Feldmann das Phänomen Werner ins Leben rief, wie er zu Brösel wurde und was ihn letztlich zu Werner inspirierte. Denn viele Geschichten aus seinen Werner-Comics hat Rötger Feldmann selbst erlebt. Der Comic-Zeichner schuf sich mit Motorrad-Freak Werner ein Alter Ego: Brösel ist Werner und Werner ist Brösel. Von den Stätten seiner Kindheit in Travemünde, über seine Zeit im legendären Kieler "Club 68" bis hin zum Werner-Rennen von 1988 mit seinen 200.000 Werner-Fans wird gezeigt, welche Strahlkraft Werner hatte und noch immer hat.



Eine Preview der Dokumentation "Werner - Das Phänomen" finden sie hier: https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/tv-programme/nitro/tv -preview/



Neben der eigenproduzierten Dokumentation stehen auch zahlreiche weitere "Werner"-Highlights im August auf dem Programm bei NITRO. Die Sendertermine im Überblick:



Di., 14.08. | 20.15 Uhr | Film: "Werner - Beinhart" Di., 14.08. | 22.00 Uhr | Film: "Werner - Das muss kesseln" Di., 21.08. | 20.15 Uhr | Film: "Werner - Volles Rooäää!!!" Di., 28.08. | 20.15 Uhr | Film: "Werner - Gekotzt wird später" Di., 28.08. | 21.50 Uhr | Eigenproduzierte Doku: "Werner - Das Phänomen" So., 02.09. | 14.05 Uhr | Wiederholung: "Werner - Das Phänomen" So., 02.09. | 14.55 Uhr | "Detlef wird Rennfahrer - Spezial: Detlef beim Werner Rennen" So., 02.09. | Facebook Live-Reportage vom Werner-Rennen (www.facebook.nitro.free.tv)



Weitere Infos zu "Werner - Das Rennen": www.werner-rennen.de



Wer live beim "Werner-Rennen" dabei sein möchte, bekommt die Tickets bei RTL.de/tickets und allen bekannten Vvk-Stellen.



