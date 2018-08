Ally ist eine auf Blockchain beruhende dezentralisierte App (dApp) für P2P-Kommunikation, bei der Privatsphäre und Datenbesitz der Nutzer wirklich Vorrang haben

Skrumble Network (SKM), eine kommunikationsorientierte öffentliche Blockchain, die die Kontaktaufnahme und Vereinbarungsfindung vereinfacht, gab heute bekannt, dass die globale Beta-Version seiner ersten dApp namens Ally jetzt auf iOS und Android verfügbar ist. Ally ist derzeit in Beta zentralisiert und soll in Kürze im September 2018 dezentralisiert werden. Es ist die erste derartige Mehrzweck-App für mobile Medien und Kommunikation, die Nutzer in der ganzen Welt in die Lage versetzt, freizügig, anonym und sicher miteinander zu kommunizieren. Im Gegensatz zu Facebook, Telegram und WeChat beruht die neue dApp auf der öffentlichen Chain von Skrumble Network und nutzt daher im Gemeinschaftsbesitz befindliche Speicher ohne zentralisierte Server. Damit wird sichergestellt, dass es keine externen Einheiten gibt, die die Macht haben, Daten zu zensieren, zu blockieren oder zu manipulieren.

"Wir freuen uns sehr, diesen Meilenstein in unserem Projekt erreicht zu haben, wo unsere gemeinsame Vision der Vereinigung der globalen Gemeinschaft nun Wirklichkeit wird", sagte Eric Lifson, Mitbegründer von Skrumble Network. "Es besteht eine dringende Nachfrage nach einer Kommunikationsplattform, wo die Privatsphäre der Nutzer, Datensicherheit und Freiheit Vorrang haben, und wir nehmen dieses Problem mit der Schaffung von Ally in Angriff, um eine Umwelt aufzubauen, wo sich die Menschen sicher fühlen können."

Zu den Hauptmerkmalen von Ally (Beta) gehören:

Nachrichten, die nach einer bestimmten Zeit verschwinden

Funktionen für private und öffentliche Chats und Broadcasts

Video-Chats mit bis zu 50 Mitgliedern

Live-Media-Streaming

In-App Wallet

In-Chat Kryptotransfer

Mehr als 70.000 Community-Mitglieder haben sich bereits für den Beta-Launch von Ally vorangemeldet. Das Go-Live der dezentralisierten Version von Ally in Beta wird für September 2018 auf dem TestNet erwartet. Die MainNet-Veröffentlichung soll Anfang 2019 erfolgen. Weitere Informationen über Ally erhalten Sie unter: getally.io.

Skrumble Network wird von Skrumble Technologies Inc. unterstützt und hat mehr als 15 erstklassige Risikokapitalpartner angeworben. Zu den bemerkenswerten branchenführenden Beratern gehören unter anderen Anthony Di Iorio (Mitbegründer von Ethereum, Jaxx Decentral), Jeff Pulver (VOIP-Pionier, Mitbegründer von Vonage), Jinius Tu (CTO von Aion), Dr. Redouane Elkamhi, PhD, (Associate Professor of Finance an der Rotman UofT) und Kevin Hsu (Gründer und Managing Partner von Block VC).

Das SKM-Token kann derzeit auf Gate.io, LBank, Hotbit, CoinBene und Fatbtc gehandelt werden.

Über Skrumble Network

Skrumble Network (SKM) ist eine neue, innovative öffentliche Blockchain, die auf einzigartige Weise für sichere kommunikationsorientierte Verbindungen und Transaktionen sowie dezentralisierte Anwendungen optimiert ist und eine Kommunikationsebene bietet, die von Entwicklern in beliebige Apps eingebaut werden kann. Da es keine Zwischenstelle und keinen zentralisierten Serverhost gibt, die die Daten unterwegs zensieren, blockieren oder manipulieren könnten, sollen die Blockchain und dezentralisierten Anwendungen von Skrumble Network einen Katalysator für Datenschutz bilden und dazu beitragen, die Kommunikation auf globaler Ebene wirklich zu demokratisieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://skrumble.network/.

