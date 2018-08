Die Baader Bank hat die Einstufung für Axa nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Der französische Versicherer habe bei den bereinigten Gewinnkennziffern die Markterwartungen übertroffen, schrieb Analyst Daniel Bischof in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Grund dafür sei die überraschend starke Geschäftsentwicklung im Heimatland und in Europa insgesamt gewesen. In den USA aber habe Axa etwas geschwächelt./la/gl Datum der Analyse: 02.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0108 2018-08-02/13:34

ISIN: FR0000120628