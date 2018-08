Konstanz, Hong Kong (ots) - Die XOLARIS Gruppe, Konstanz, hat mit der XOLARIS Capital Ltd. zum 01. Juli 2018 eine Asien-Dependance in Hongkong gegründet. Managing Director Jun Li und Sales Director Samuel Hui verfügen über langjährige Investmenterfahrung und ein ausgezeichnetes Netzwerk in Hongkong. Die Gruppe wächst damit über die europäischen Grenzen hinaus und bietet künftig für globale Asset Manager White Label-Investmentprodukte für internationale Investoren. Die Konzeption der Investmentprodukte wird an deutsche Kapitalmarktstandards angelehnt.



Die XOLARIS Gruppe, Konstanz, wächst weiter und hat mit der XOLARIS Capital Ltd. zum 01. Juli 2018 eine Asien-Dependance in Hongkong gegründet. Sie reagiert damit unter anderem auf zunehmende Anfragen asiatischer Investoren, die in Sachwerte investieren wollen.



"Hongkong ist für uns der zentrale Strukturierungs-Hub für alle Aktivitäten außerhalb Europas, wobei wir auch innerhalb von Europa weiter wachsen werden", erläutert Stefan Klaile, Geschäftsführer und Gründer der XOLARIS Gruppe. "Wichtig ist für uns, dass wir "Investment Quality made in Germany" liefern. Das heißt, wir lehnen die Konzeption sowie die laufenden operativen Prozesse der Investmentprodukte freiwillig an deutsche Kapitalmarktstandards an und erfüllen beispielsweise Anforderungen, wie sie uns das KAGB in Deutschland auferlegt."



Managing Director Jun Li und Sales Director Samuel Hui verfügen über langjährige Investmenterfahrung und ein ausgezeichnetes Netzwerk in Hongkong. "Internationale Investoren hier in Hongkong suchen nach Sachwertinvestments", weiß Li. "Sie schätzen die hohen Sicherheitsstandards europäischer und insbesondere deutscher Investmentprodukte."



Die XOLARIS Gruppe entwickelt sich damit über die europäischen Grenzen hinaus zur White Label-Strukturierungsplattform für internationale Asset Manager und Investoren. Die Projekte aus den Bereichen Private Equity und Real Estate befinden sich bereits in der Konzeption. "Wir sind sehr froh mit zwei Pilotprojekten direkt in die Umsetzung gehen zu können", so Stefan Klaile. Geplant ist, im ersten Jahr ein Volumen im dreistelligen Millionenbereich für den asiatischen Markt zu strukturieren.



XOLARIS Gruppe



Die 2010 gegründete XOLARIS Gruppe ist der erste rechtlich unabhängige Full Service-Dienstleister für Initiatoren von Sachwertbeteiligungen in Deutschland und Asien. Zur Unternehmensgruppe zählen zwei Service-Kapitalverwaltungsgesellschaften mit Sitz in München und Hamburg, welche die Anlageklassen Private Equity, Immobilien, Schiff und Erneuerbare Energien abdecken und alle regulatorischen Aufgaben und die KAGB-konforme Verwaltung Alternativer Investmentvermögen übernehmen. Über Niederlassungen in Hongkong werden auch internationale Investmentstrukturen in Anlehnung an deutsche Kapitalmarktstandards angeboten. Weitere Einheiten der Gruppe bieten Dienstleistungen von der Beratung zur Auflage, Strukturierung und den Vertrieb über die Fondsbuchhaltung bis zur Administration Alternativer Investmentvermögen und weiterer Sachwertinvestments.



Als von Produktanbietern rechtlich unabhängiger Dienstleister für die Konzeption, die Verwaltung und das Management Alternativer Kapitalanlagen, versteht sich die XOLARIS Gruppe in Ihrer Gesamtheit als "Enabler" für Initiatoren und Investoren.



www.xolaris.de



www.xolaris-capital.com



OTS: XOLARIS Gruppe newsroom: http://www.presseportal.de/nr/131625 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_131625.rss2



Pressekontakt: benninghoff communications consultancy e.K. Michael Benninghoff +49 (431) 99048 000 +49 (171) 7866566 mb@benninghoff.de