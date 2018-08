Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Die Ergebnisse des Medienunternehmens seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Analyst Richard Eary in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Einschätzung. Entscheidend für die weitere Entwicklung sei der Kapitalmarkttag am 18. November, wo Aussagen zur Strategie getroffen werden. /mf/mis Datum der Analyse: 02.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0119 2018-08-02/14:02

ISIN: DE000PSM7770