Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Medienkonzern habe wie erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Christophe Cherblanc in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Derweil deuteten Aussagen des seit kurzem amtierenden Vorstandschef Max Conze nicht auf eine strategischen Kehrtwende hin. Damit dürfte der Fokus des Unternehmens weiter auf den anhaltenden Ausschüttungen an die Aktionäre liegen./la/zb Datum der Analyse: 02.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0124 2018-08-02/14:24

ISIN: DE000PSM7770