Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Dialog Semiconductor nach den Quartalszahlen von 24 auf 20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Zahlen des Halbleiterunternehmens seien robust ausgefallen, schrieb Analyst Mitch Steves in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings dürften die Anleger sich weiterhin auf die Unsicherheiten in Zusammenhang mit Apple konzerntrieren. Angesichts der Aussagen zum dem US-Großkunden hat Steves seine Schätzungen und das Kursziel entsprechend gesenkt./mf/bek Datum der Analyse: 02.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0132 2018-08-02/15:06

ISIN: GB0059822006