Die Siemens-Aktie trägt am Donnerstag nach den Zahlen die rote Laterne im DAX. Aufgrund der verfehlten Erwartungen zeigen sich Anleger verunsichert, ob der laufende Umbau den Konzern tatsächlich zurück in die Erfolgsspur führt. Langfristig sollte sich die Vision 2020+ von Vorstandschef Joe Kaeser aber in jedem Fall positiv auswirken.

