Plattform für Transporttechnologie beschafft Serie-B-Finanzierung von Next47, der Risikokapitalbereich von Siemens, unter Beteiligung von Sequoia Capital und ST Engineering Ventures



San Francisco (ots/PRNewswire) - rideOS, eine Technologieplattform, die für eine beschleunigte sichere, globale Einführung von Transportflotten der nächsten Generation konzipiert wurde, kündigte heute an, eine Serie-B-Finanzierung in Höhe von 25 Millionen USD aufgebracht zu haben. Next47, das Venture Capital-Unternehmen von Siemens, führte die Runde unter Beteiligung des bereits bestehenden Investors Sequoia Capital und dem neuen in Singapur ansässigen Investor ST Engineering Ventures. Next47 wird dem Vorstand von rideOS beitreten und eine entscheidende Rolle bei rideOS' Erschließung europäischer Transportmärkte spielen. Durch die Serie-B-Investition beläuft sich die Gesamtfinanzierung von rideOS auf 34 Millionen USD.



Die Kapitalanlage von Next47 wird rideOS dabei unterstützen, sein Serviceangebot auf globale Transportmärkte auszudehnen. Durch die Katalysator-Organisation von Next47 - ein globales Team, das Siemens' Ökosystem gezielt nutzt, um Start-ups beim Erreichen ihrer Geschäftsziele zu helfen - wird rideOS von Siemens' globaler Präsenz, langjährigen Partnerschaften und strategischer Beteiligung profitieren. Next47 ist von zentraler Bedeutung für rideOS' Unterfangen, die sichere, globale Einführung selbstfahrender Autos durch Präsenz in Großstädten auf beinahe jedem Kontinent zu beschleunigen. Next47 kann rideOS durch tiefe Fachkenntnisse zu Industrie- und Infrastrukturtechnologie weltweite Unterstützung bieten, um rideOS dabei zu helfen, das Angebot an selbstfahrenden Autos zu vervollständigen.



"rideOS repräsentiert einen essentiellen Bestandteil mobiler Produkte der nächsten Generation, die sich durch eine Vernetzung von Software, Hardware und Infrastruktur auszeichnen, ohne die eine maßstabsgerechte Bereitstellung von Selbstfahrtechnologie nicht möglich wäre", so Lak Ananth, CEO und Managing Partner bei Next47. "Digitale Tools und Ressourcen, wie die Mobilitätsplattform von rideOS, werden zur Transformation der Transportlandschaft in Städten rund um die Welt beitragen und so eine neue Ära von Nachhaltigkeit und Effizienz einläuten. Wir sind der Überzeugung, dass unsere Investition in rideOS sowie die Rückenstärkung durch Siemens die Fortschritte zur Erreichung dieses Ziels beschleunigen werden."



Die Serie-B-Finanzierung erfolgt kurz nach der Ankündigung von zwei wichtigen Partnerschaften mit Autonomic, ein Tochterunternehmen von Ford, bzw. mit dem im Singapur ansässigen Unternehmen ST Engineering (ST Engg). rideOS und ST Engg sind eine Partnerschaft eingegangen, um die sichere Einführung autonomer Mobilitätssysteme in Singapur voranzutreiben, wobei die darauf folgende Beteiligung von ST Engineering Ventures an der Serie-B-Finanzierung für rideOS eine zusätzliche Bestätigung des starken Engagements der beiden Unternehmen für die Schaffung von Rahmenbedingungen für die internationale Zusammenarbeit an einem Verkehrskontrollsystem der nächsten Generation für selbstfahrende Fahrzeuge ist.



"Die vergangenen zwölf Monate, in denen wir Partnerschaftsabkommen unterzeichneten und unsere internen Meilensteine erreichten, waren ein wahres Durcheinander, doch könnten wir uns nicht glücklicher schätzen, Next47 an unserer Seite zu wissen, sowie wir uns in die nächste Phase von rideOS begeben", so Justin Ho, CEO und Mitgründer von rideOS. "Städte mit einem Transportsystem der nächsten Generation erfahren den größten Paradigmenwechsel seit dem Übergang von Pferd und Kutsche zu Automobilen. Wir möchten mit Regierungen, OEMs, Unternehmen für Transportnetzwerke und Technologieunternehmen zusammenarbeiten, um sie auf eine fahrerlose Zukunft vorzubereiten."



"Bei unserem ersten Treffen mit rideOS im vergangenen Jahr wurde uns bereits klar, dass sie für Technologien selbstfahrender Autos eine globale Strategie verfolgen", so Mike Vernal, Partner bei Sequoia Capital und Leiter der Serie-A-Finanzierungsrunde für rideOS. "Sie sind bereits ein verlässlicher Partner von Fortune 500-Unternehmen sowie Start-ups und wir freuen uns sehr, an der Seite von Next47 und ST Engineering Ventures arbeiten zu dürfen, um rideOS in seinem Unterfangen weiter zu unterstützen."



Informationen zu rideOS



rideOS entwickelt und richtet Marktplatz- und Kartierungsdienste ein, die von Ride-Hailing-Unternehmen, OEMs, Logistikanbietern und Regierungen verwendet werden können, um On-Demand-Transportdienste für selbstfahrende und personengesteuerte Flotten anbieten zu können. rideOS hat sich zum Ziel gesetzt, die sichere, globale Einführung von Transportmitteln der nächsten Generation zu beschleunigen. Bitte besuchen Sie für weitere Informationen zu rideOS rideos.ai (https://rideos.ai/)



Informationen zu Next47



Next47 ist ein globales Venture Capital-Unternehmen von Siemens, das Unternehmern Mittel zur Verfügung stellt bzw. eine Partnerschaft anbietet, die in großen Dimensionen denken und branchendefinierende Unternehmen aufbauen. Next47, mit Büros in Boston, Peking, London, München, Paris, Palo Alto und Stockholm, verschafft Start-ups einzigartigen Zugriff auf eines der weltweit größten Kundenportfolios in den Bereichen Industrie, Energie und Infrastruktur sowie auf branchenrelevantes Fachwissen zu den tiefgehenden Technologien, die sich auf diese Kunden auswirken. Bitte besuchen Sie für weitere Informationen zu Next47 https://next47.com



