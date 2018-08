Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Deutz nach endgültigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Der Motorenhersteller habe Anfang Juli bereits sehr starke vorläufige Zahlen zum zweiten Quartal bekannt gegeben, schrieb Analyst Hans-Joachim Heimbürger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem seien die Jahresziele in der vergangenen Woche dann noch angehoben worden. Daher habe es nun nur noch ein paar weitere Details gegeben./ck/bek Datum der Analyse: 02.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0143 2018-08-02/15:37

ISIN: DE0006305006