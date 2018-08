Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Hugo Boss nach Zahlen von 84 auf 81 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Umsatz habe die Erwartungen übertroffen, die Gewinnkennziffern seien jedoch darunter geblieben, schrieb Analyst Lars Lusebrink in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für Letzteres seien hohe Investitionen in den digitalen Umbau des Modekonzerns verantwortlich./bek/edh Datum der Analyse: 02.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0153 2018-08-02/15:51

ISIN: DE000A1PHFF7