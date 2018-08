Die Pläne der Deutschen Telekom, über ihre Stromverteiler Tausende Lademöglichkeiten für E-Autos in Deutschland zu schaffen, sind offenbar ins Stocken geraten. Die eigentlich für April geplanten ersten Serien-Ladestationen existieren noch immer nicht. Bis dato gibt es lediglich zwei Prototypen, einen am Olympiastadion in München und einen in Wittenberg in Mecklenburg-Vorpommern. "Bizz Energy" berichtet nun, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...