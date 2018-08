Nachdem im Juni ein elektrisches Kleinflugzeug des slowenischen Herstellers Pipistrel in Norwegen getestet wurde, gab es nun auch in Finnland einen ersten Testflug. Eine Pipistrel Alpha Electro hob am 31. Juli vom Flughafen Helsinki-Malmi ab. Bei der Pipistrel Alpha Electro handelt es sich um einen zweisitzigen Elektro-Flieger mit einem Leergewicht von 350 Kilo inkl. Batterie. ...

